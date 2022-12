2022 was bewogen jaar voor Willem-Alexander en Máxima

Het jaar 2022 bracht voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima flink wat negativiteit met zich mee. Zo vertelde het paar dat hun dochter Amalia door bedreiging haar huis niet uit kan, werd de familie uitgejoeld tijdens Prinsjesdag en daalde het vertrouwen van Nederland in de koninklijke familie. Toch bracht het jaar de Oranjes ook mooie dingen: koning Willem-Alexander en koningin Máxima vierden hun twintigste trouwdag en Koningsdag kon weer als vanouds gevierd worden.

Het jaar werd in januari voor de koning afgetrapt met een nieuw kabinet. Op Paleis Noordeinde werden de nieuwe bewindslieden van het kabinet-Rutte IV beëdigd. Voor Willem-Alexander was het de tweede keer dat hij een nieuw kabinet mocht beëdigen. Later die maand kondigde de koning aan dat hij voorlopig nog geen gebruik wilde maken van de omstreden Gouden Koets. Nederland is daar nu nog niet klaar voor, zo zei hij in een videoboodschap.

Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari liet het paar direct weten “intens” mee te leven met de inwoners van het land. “Ons hart gaat uit naar de bevolking van Oekraïne en naar alle getroffenen door het geweld”, aldus het paar. Een paar weken later brachten de koning en koningin een bezoek aan vluchtelingen die in Nederland waren aangekomen.

Koningin Elizabeth

Dit jaar ging het paar twee keer naar Londen voor een officieel bezoek. In maart gingen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix naar een herdenkingsdienst voor de in april 2021 overleden Britse prins Philip. Een paar maanden later gingen de drie weer die kant op, voor het afscheid van koningin Elizabeth. Tijdens de uitvaart in de Westminster Abbey zaten Willem-Alexander, Máxima en Beatrix op de eerste rij.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden in 2022 ook wat te vieren: het paar was op 2 februari precies twintig jaar getrouwd. Daarnaast werd Koningsdag weer als vanouds, zonder coronamaatregelen, gevierd. Dit jaar was dat in Maastricht, onder meer met een concert van André Rieu.

Vertrouwen gedaald

Uit een peiling voor Koningsdag bleek dat het vertrouwen in koning Willem-Alexander opnieuw was gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Iets minder dan de helft van de bevolking (47 procent) had toen vertrouwen in de koning, zo bleek uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend mensen. Een jaar eerder was dat ruim driekwart van de Nederlanders. Tijdens Prinsjesdag werd dat weer duidelijk: de koninklijke familie werd tijdens de rijtoer met de koets en op het balkon van Paleis Noordeinde door sommige mensen uitgejoeld.

Een groot dieptepunt dit jaar maakte het paar tijdens een staatsbezoek aan Zweden in oktober bekend. Prinses Amalia zou in Amsterdam op kamers gaan, maar kan haar huis niet meer uit door bedreigingen. Ze woont daarom niet in de hoofdstad.