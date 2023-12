Amalia en hondje Mambo stelen show tijdens winterfotosessie

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters gingen vrijdagmiddag samen op de foto voor de winterfotosessie, maar de ogen waren vooral gericht op prinses Amalia (20) en hondje Mambo. De hond, een toypoedel, was in het begin van de sessie vooral geïnteresseerd in de aanwezige fotografen.

“Mambo, hier komen, Mambo, kom hier”, klonk het de eerste paar minuten op de binnenplaats voor Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van het koninklijk gezin. Het hondje snuffelde de fotografen af, maar kwam na een roep van koningin Máxima – de enige naar wie het hondje écht lijkt te luisteren – toch terug naar het gezin.

Samen en apart gingen de familieleden op de foto voor de grote kerstboom op de binnenplaats, maar vooral in Amalia leek de pers interesse te hebben. Na haar was prinses Ariane aan de beurt, maar die moest daarvoor wel even geduld hebben “Ja, ga maar”, zei de koning na enkele minuten. De 16-jarige Ariane stond die paar minuten dan wel centraal, maar inmiddels had Amalia op de achtergrond hondje Mambo opgetild: reden voor veel fotografen om zich alsnog op haar te richten.

Dad jokes

Vervolgens was koning Willem-Alexander aan de beurt, die zichzelf met de nodige ‘dad jokes’, typische grapjes die een vader maakt, naar het middelpunt begaf. Dochters Amalia, Alexia en Ariane lachten daarop sarcastisch, “wat ben je toch grappig, pap”, waar vervolgens een korte slappe lach door ontstond. Tot slot kwamen de drie dochters nog even bij hun vader staan, nadat Willem-Alexander ze met “A, A, A” naar zich toe had geroepen.

Na ongeveer een kwartiertje zat de sessie er alweer op, tijd voor vragen was er in tegenstelling tot bij de zomerfotosessie niet. Mambo trok nog een sprintje over het plein, het koninklijk gezin wenste de aanwezige pers fijne feestdagen, zwaaide nog even en ging terug naar binnen: tijd voor de kerstvakantie, nadat hondje Mambo was gevangen natuurlijk.