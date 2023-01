Amalia en koningspaar bezoeken windsurfers en mangrove-bos

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdag een tocht door het mangrove-gebied van Bonaire gemaakt en een windsurfdemonstratie bijgewoond. Amalia gaf het startschot voor de demonstratie.

Het bezoek was aan de baai van Sorobon, waar veel gewindsurft wordt. Bonaire staat bekend als een ideale plek om te windsurfen. De koning, koningin en prinses gingen zelf niet windsurfen, maar kregen wel een demonstratie van professionals. Het gezelschap keek vol bewondering naar de demonstratie. Máxima zei zelfs dat ze wel “jaloers” op hen was.

Later ging het drietal samen met Junior Rangers van natuurbescherming STINAPA in gesprek over natuurbehoud van het kustgebied. Ze spraken onder andere over de mangroves die de kust beschermen. Later maakten zij een boottocht door de baai en het mangrove-gebied. Jan van der Ploeg, directeur van Stichting Nationale Parken (STINAPA) gaf hen uitleg, samen met de Junior Rangers: jongeren die leren om waardering voor natuur en milieu te hebben. Hij wilde het koninklijk gezelschap vooral meegeven dat “Bonaire een zeer bijzonder eiland is”, rijk aan cultuur is en het grootste mangrovebos van Nederland heeft, maar dat het ook “zwaar onder druk” druk staat door klimaatverandering.

Na afloop werden Amalia, Willem-Alexander en Máxima uitgezwaaid door de tieners en toeristen die een kijkje waren komen nemen. “Ga ermee door, hè!”, riep hij de rangers toe.