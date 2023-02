Video: Amalia laat schildpad Mojito, vernoemd naar haar paard, vrij

Prinses Amalia heeft vrijdagmiddag op Curaçao een schildpad vrijgelaten in zee. Het dier kreeg de naam Mojito, vernoemd naar haar paard in Den Haag. “Het was zo bijzonder!”, riep de 19-jarige prinses toen de schildpad wegzwom.

De schildpad verbleef bij Sea Turtle Conservation Curaçao en was net hersteld van vijf tumoren. Die waren waarschijnlijk veroorzaakt door vervuild zeewater. Op teenslippers – met blarenpleisters op haar enkels, vermoedelijk van de hoge hakken die ze de afgelopen dagen ook heeft aangehad – bracht Amalia het dier samen met een begeleider naar de zee.

Sea Turtle Conservation Curaçao is een organisatie die zich inzet voor het behoud en de bescherming van zeeschildpadden op en rond Curaçao. De organisatie registreert nesten en redt schildpadden in nood.

Eerder op de dag gingen Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima langs bij Hòfi Mango, een voormalige suikerplantage die nu een natuurpark is. Hier is nu onder meer een hoveniersopleiding voor Curaçaose jongeren opgezet. Het park is eigendom van komiek Jandino Asporaat en zijn familie.