André Rieu praat bij met koningspaar tijdens Grand Prix Zandvoort

André Rieu heeft zondagmiddag in Zandvoort bijgepraat met het koningspaar. De 73-jarige violist sprak met koningin Máxima bijvoorbeeld over het muziekonderwijs in Nederland, vertelde hij na afloop aan het ANP.

Rieu speelde zondag voorafgaand aan de race met zijn Johann Strauss Orkest het Wilhelmus. Na afloop bekeek de violist de race vanaf een balkon waar ook het koningspaar aanwezig was. “Met de koningin heb ik het gehad over de muziekopvoeding in Nederland en dat die wat te wensen overlaat. We zijn er beiden voorstander van om daar verbetering in te brengen”, vertelt Rieu.

De koningin zet zich met de stichting Meer Muziek in de Klas al enige tijd in voor meer muziekonderwijs op scholen, Rieu doet dat nog niet maar zou de vorstin daar best in willen steunen, zegt hij. Concrete afspraken zijn er in Zandvoort echter niet gemaakt. “Nee zeg, we zijn hier bij de Formule 1”, lacht Rieu.