Arubaanse kunstenaar Armando krijgt prinses Amalia op bezoek

Aruba is vanaf maandag twee dagen het eiland waarmee de 19-jarige prinses Amalia kennis gaat maken.

Zo ook met de Arubaans-Nederlandse kunstenaar Armando Goedgedrag, die in de stad San Nicolas een muurschildering van zo’n acht meter heeft gemaakt. Amalia komt samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima een kijkje nemen. “Heel bijzonder”, noemt de kunstenaar het bezoek tegenover het ANP.

“Voor mij is het heel bijzonder dat zij de muurschildering gaan zien, dat is nog nooit gebeurd”, vertelt de kunstenaar. Met zijn werk, meestal op canvas maar tegenwoordig steeds vaker buiten op muren, focust Goedgedrag vooral op de natuur van Aruba. Hij wil daarmee bewustwording creëren van “het mooiste wat we hier hebben op het eiland”. Volgens de kunstenaar hebben veel mensen daar nog te weinig oog voor.

De prinses en het koningspaar maken maandag een wandeling langs verscheidene murals, zoals de muurschilderingen worden genoemd. In totaal kunnen ze vier werken van Goedgedrag tegenkomen. Tijdens die wandeling draait het binnen zijn werk vooral om de mural Mijn Belofte. Dat heeft hij voor toeristen en locals gemaakt om hen te vertellen: respecteer de natuur en de regels die zijn opgesteld om de natuur te beschermen.

Papegaaivis

Op de acht meter lange mural, waar hij zo’n twee weken over heeft gedaan, zijn Arubaanse huizen, kolibries, de mangrove, koralen en de papegaaivis te zien. Die laatste is verantwoordelijk voor een belangrijk stukje Aruba: de uitwerpselen van de vis, bestaande uit onverteerbaar koraal, zorgen voor een tropisch wit zandstrand.

Goedgedrag zal tijdens het bezoek van de Oranjes nog even zijn verfspullen erbij moeten pakken. “Er is namelijk een auto tegen de muurschildering aangereden”, vertelt hij. “Dus ik ga het repareren wanneer zij langskomen. Dan kunnen ze me ook aan het werk zien.” De schade valt echter mee. De kunstenaar hoopt het gezelschap te kunnen vertellen over de natuur en dat Aruba volgens hem niet zonder kan. “We hebben mooie mensen hier met warme harten, maar de natuur hebben we écht nodig.”