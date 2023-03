Beatrix haalt door polsbreuk uitgesteld bezoek in op 24 maart

Prinses Beatrix verschijnt binnenkort voor het eerst sinds haar polsbreuk weer gepland in het openbaar. Op vrijdag 24 maart haalt ze het bezoek in aan de viering van het 160-jarig bestaan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem.

Het bezoek zou eigenlijk al op 24 februari zijn, maar eerder die maand maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de 85-jarige prinses in Oostenrijk was geopereerd nadat ze tijdens het skiën in Lech haar pols had gebroken.

Bronbeek is een museum en kenniscentrum over het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is ook een tehuis voor veteranen van de Nederlandse krijgsmacht en van het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Beatrix is op 24 maart bij een presentatie van de commandant van Bronbeek over het 160-jarig bestaan, over de bouw van de nieuwe vaste tentoonstelling van het museum en over de zorgverlening en ondersteuning van bewoners. Ze spreekt ook met bewoners en vrijwilligers over hun ervaringen in voormalig Nederlands-Indië en over het verblijf in Bronbeek.