Bernhard en Annette trainen voor Hollandse 100

Prins Bernhard en echtgenote prinses Annette zijn blij dat de Hollandse 100 na twee jaar onderbreking weer kan doorgaan. De twee pakten maandag in Amsterdam wat training mee voor het sportieve evenement van Lymph&Co, waarbij geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker, in en bij schaatstempel Thialf in Heerenveen.

“Er is dit jaar wat minder belangstelling, maar dat is na de afgelopen twee jaar waarin niks mogelijk was ook logisch. Mensen moeten weer in beweging komen. Je ziet wel dat het enthousiasme groot is”, vertelde prins Bernhard maandag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam aan het ANP. Samen met onder anderen Annette en zanger Simon Keizer, ambassadeur van de stichting, had hij daar de schaatsen ondergebonden om een aantal oefenrondjes te maken. “Ik kan er nog steeds niks van”, zei Bernhard, “maar ik denk dat ik wel tien kilometer kan schaatsen.”

Voor prinses Annette was de uitdaging nog wat groter, zo gaf ze grif toe. “Je moet vooral niet vallen. Dit is de eerste keer dat ik weer schaats. Vorig jaar hebben we een keer op natuurijs geschaatst en toen ben ik lelijk gevallen.” Ze draaide haar rondjes zonder ongelukken en ontfermde zich moederlijk over een scholiertje dat met zijn hoofd tegen het ijs was gesmakt. “Gelukkig was zijn vader in de buurt. Op zo’n moment wil je een vertrouwd iemand bij je hebben.”

Bernhard is Lymph&Co acht jaar geleden begonnen toen hij genezen werd verklaard van lymfeklierkanker. Hij wilde fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte ondersteunen en koos daarvoor een jaarlijks terugkerend sportief evenement als hulpmiddel. Bij de Hollandse 100, die bestaat uit 10 kilometer schaatsen en 90 kilometer fietsen, kunnen deelnemers zich laten sponsoren. De opbrengst is bestemd voor onderzoek. “We krijgen steeds meer aanvragen voor steun. Ook in het buitenland weten ze ons nu te vinden”, aldus Bernhard (52). “Onderzoek moet ook wereldwijd gebeuren”, vulde Annette aan. “De ziekte speelt niet alleen in Nederland.”

Ze hoopt dat er de komende weken nog veel aanmeldingen bijkomen. “Er zijn nog drie weken te gaan. Schaatsbanen zijn ook nog open, dus oefenen kan ook nog”, zei ze. Schoonmoeder prinses Margriet, bij de vorige vijf edities steevast op de schaatsen te vinden, had gebrek aan training opgevoerd om dit jaar de ijzers niet onder te binden. Maar dat vond Annette geen geldige reden. “Je hoeft ook geen tien kilometer te schaatsen. Een paar rondjes zoals we hier in Amsterdam hebben gedaan is ook goed”, voegde Bernhard toe. Niet iedereen hoefde zo soepel en snel over de baan te gaan als ‘ambassadeur’ Simon Keizer, die naar eigen zeggen overigens ook maar weinig had geoefend.