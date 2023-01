Boek Harry doet het nu al goed

Spare, de nu al controversiële biografie van de Britse prins Harry, is nu al een succes. Het boek staat een week voor de uitbreng alleen al met de voorverkoop op de tweede plaats van de bestsellerlijst van Amazon, melden Britse media.

The Guardian heeft voorlopig als enige krant al inzage in het boek gehad. Volgens de krant schrijft Harry in het boek Spare (‘Reserve’) dat een ruzie die hij in 2019 met zijn oudere broer William had, uitliep op geweld.

De ruzie ging volgens de krant over Harry’s vrouw Meghan. William vond de Amerikaanse actrice maar “lastig”, “onbeleefd” en “een vel schuurpapier”, staat in het boek. Harry zei hierop dat zijn broer “het mediaverhaal papegaaide”, waarna de ruzie uit de hand zou zijn gelopen.

William schold zijn jongere broer uit, greep hem bij zijn kraag – waardoor Harry’s kettinkje brak – en werkte hem tegen de vloer. Het is onduidelijk of William zijn broer daarbij zou hebben geslagen of alleen geduwd.

Voorafgaand aan het verschijnen van Spare worden komend weekend in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op televisie twee interviews uitgezonden met de prins die in onmin leeft met zijn familie.