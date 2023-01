Caribenreis prinses Amalia ‘in goed overleg’ met UvA gepland

De reis van prinses Amalia naar de Caribische eilanden is gepland “in goed overleg” met de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar de Prinses van Oranje studeert. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd weten aan het ANP. Eind januari vertrekt Amalia samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor twee weken naar het gebied.

De studietijd van Amalia wordt als privékwestie beschouwd. De UvA, waar de 19-jarige prinses sinds afgelopen jaar Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) studeert, heeft laten weten niet in te gaan op specifieke vragen rond prinses Amalia. Wel laat een woordvoerder van de universiteit weten dat studenten in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun studietijd. Soms zijn er vakken waarbij het verplicht is om aanwezig te zijn, maar daar kan in overleg een uitzondering voor worden gemaakt.

Het koningspaar en de prinses doen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba aan. Onder meer het slavernijverleden, de lokale cultuur en de natuur staan centraal tijdens het bezoek, dat voor de prinses dient als eerste kennismaking met de eilanden.

Afgelopen jaar begon Amalia aan haar studie in Amsterdam. Eigenlijk zou ze ook op kamers in de hoofdstad gaan, maar na afloop van een staatsbezoek aan Zweden in oktober maakte het koningspaar bekend dat hun dochter bedreigd wordt en daardoor het huis niet uit kan. Amalia woont daarom niet in Amsterdam. Koningin Máxima vertelde in Zweden dat Amalia wel naar de universiteit kon, “maar dat is het”. “Misschien kan ze hele goede cijfers halen. Het heeft hele grote consequenties voor haar. Ik vind haar heel dapper.”