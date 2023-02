Chaotische start van eerste dag koningspaar en Amalia op Curaçao

De eerste dag van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia op Curaçao is chaotisch begonnen. De beveiligers van de Oranjes moesten regelmatig in discussie met lokale beveiligers, tussen de delegatie en de pers liepen een hoop toeristen met hun telefoon foto’s te maken en er was onverwachts een harde knal te horen. Toch was de sfeer ook gezellig op het plein: duizenden kinderen en volwassenen waren op het gezelschap afgekomen.

Op het Briónplein werd woensdagochtend de inschrijving van de jaarlijkse Koningsspelen geopend. Opeens was een harde knal te horen. Volgens omstanders ging het om een onverwacht ontploft confetti-kanon. Er werd kort gegild door mensen in het publiek, maar het koninklijk gezelschap en Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) leken gauw door te hebben dat er niets ernstigs aan de hand was. Enkele omstanders werden geholpen door EHBO’ers, maar leken er met de schrik vanaf te zijn gekomen.

Lokale beveiligers maakten de Nederlandse fotografen duidelijk dat ze tijdens het ophangen van een liefdesslotje grotere afstand moesten houden van het koningspaar en de prinses, wat volgens de DKDB niet nodig was. Daarop volgde enige discussie: de Curaçaose beveiligers hadden hun orders gekregen, maar de DKDB’ers maakten duidelijk dat het geen probleem was als de fotografen en cameraploegen wat dichterbij stonden. Na een belletje vanuit de DKDB was het echter opgelost en konden de fotografen hun werk doen.

De rest van de dag maken het koningspaar en de prinses een wandeling door de wijken Otrabanda, Punda en Scharloo waar ze met bewoners praten. Ook hebben ze een diner met 21 Curaçaoënaars, ter ere van de trouwdag van het koningspaar. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag 21 jaar getrouwd.