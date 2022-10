Charles en Camilla sturen kaartjes aan jarige eeuwelingen

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla hebben jarige eeuwelingen in het Verenigd Koninkrijk gefeliciteerd. Dat deden zij door een kaart met foto en felicitatie te sturen, zo deelt het Britse hof zondag op sociale media. De foto op de kaart werd genomen in de zomer van 2018.

Diverse veteranen die nog in de Tweede Wereldoorlog hebben gediend, hebben een kaart van Charles en Camilla ontvangen. Ook mensen die 105 jaar zijn geworden of hun 60e, 65e of 70e huwelijksjubileum vieren, kregen een kaartje in de bus.

Het is al sinds 1917 traditie dat de Britse monarch stilstaat bij dit soort bijzondere verjaardagen en jubilea. Destijds kregen zij van koning George V een speciale felicitatietelegram. Onder koningin Elizabeth zijn volgens Buckingham Palace ongeveer 1,3 miljoen felicitaties de deur uitgegaan.