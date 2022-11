Constantijn probeerde dansmoves Michael Jackson na te doen

Prins Constantijn heeft weleens een poging gedaan om de dansmoves van Michael Jackson te kopiëren. Dit zonder succes, zo zei hij woensdag in het NPO 1-programma Goedemorgen Nederland.

Aanleiding is het veertigjarig bestaan van Jacksons klassieker Thriller. Presentatrice Maaike Timmerman vroeg Constantijn of hij ook wel eens “moonwalkend” door de huiskamer trekt. Dat was niet het geval, zei de prins. “Ik ga iedere keer toch gewoon vooruit”, zo lachte hij.

Wel sprak Constantijn zijn bewondering uit voor de dansstijl van Jackson. “Michael Jackson heeft toch echt een nieuwe dans ontwikkelt. Wat we nu zien met Beyoncé, vinden we allemaal heel normaal en zo, maar dat is wel van hem. Hij kon niet alleen moonwalken maar ook zo vooroverbuigen. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd maar (…) op een bepaald moment lig je op de grond.”

Constantijn zei dat het eerste stuk hem goed afgaat. “Maar dat terugveren lukt niet.”