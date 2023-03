Diner Charles en Macron vanwege onrusten mogelijk verplaatst

De Franse autoriteiten overwegen het geplande diner van president Emmanuel Macron en de Britse koning Charles en koningin-gemalin Camilla te verplaatsen naar een andere locatie, vanwege de onrust over de pensioenhervorming in het land, meldt de Franse zender BMFTV. Het diner zou maandagavond plaatsvinden in het Kasteel van Versailles tijdens het staatsbezoek van het koningspaar.

De autoriteiten overwegen het diner te verplaatsen naar het Élysée, stelt de zender. Dit paleis is de officiële residentie van Macron. Het eerste staatsbezoek van Charles als staatshoofd staat gepland voor 26 tot en met 28 maart.

Een bron binnen Buckingham Palace deelde woensdag al met persbureau Reuters dat de onrust in Frankrijk mogelijk invloed heeft op het staatsbezoek. “We houden de situatie nauwlettend in de gaten en winnen advies in van de FCDO en van de Franse kant”, aldus de bron. “Het kan invloed hebben op de logistiek.” De FCDO is de Foreign, Commonwealth and Development Office, ofwel het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dagelijks wordt er in veel Franse steden betoogd tegen de pensioenhervorming van de regering van president Macron en premier Borne. Bij de betogingen en ongeregeldheden zijn sinds donderdag in Parijs meer dan 750 mensen gearresteerd.