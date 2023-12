Dramaserie Máxima vanaf 20 april te zien op Videoland

De nieuwe dramaserie Máxima is vanaf 20 april te zien op Videoland. Dat heeft de streamingdienst dinsdag bekendgemaakt. De zesdelige serie, gebaseerd op het boek van Marcia Luyten, gaat over het leven van koningin Máxima.

De hoofdrollen worden gespeeld door Delfina Chaves (Máxima), Martijn Lakemeier (Willem-Alexander), Elsie de Brauw (Beatrix) en Sebastian Koch (Claus). De serie gaat over de jongere jaren van Máxima in Argentinië en New York, het huwelijksaanzoek van koning Willem-Alexander in 1999 en de ophef die daarop ontstond.

Eerder werd al bekend dat de band Krezip de titelsong van de serie heeft gemaakt. Daarnaast heeft de band voor elke aflevering een nieuw nummer geschreven.