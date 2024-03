Dramaserie Máxima verkocht aan buitenlandse zenders

De zesdelige dramaserie Máxima is verkocht aan buitenlandse zenders. De Nederlandse producent Millstreet Films en internationale salespartner Beta Film maken donderdag bekend dat de reeks onder meer is aangekocht door Warner Media voor een release op het streamingplatform Max in Latijns-Amerika. Daarnaast is de serie verkocht aan het Kroatische HRT, ORF voor Oostenrijk, Israëls’ HOT, LV1 in Letland en aan Slowakije.

De serie Máxima gaat over het leven van koningin Máxima en is gebaseerd op de bestseller van Marcia Luyten. In Nederland verschijnt de dramaserie op 20 april bij Videoland. De serie bestaat uit zes afleveringen van 50 minuten. Het verhaal begint in 1999 in Sevilla, wanneer Máxima en Willem-Alexander elkaar voor het eerst ontmoeten.

De hoofdrollen worden vertolkt door de Argentijnse actrice Delfina Chaves (Máxima) en de Nederlandse acteur Martijn Lakemeier (Willem-Alexander). Koningin Beatrix wordt gespeeld door actrice Elsie de Brauw en de Duitse acteur Sebastian Koch vertolkt de rol van prins Claus.