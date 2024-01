Druk begin van het jaar voor Eloise van Oranje

Eloise van Oranje heeft het behoorlijk druk gehad in de eerste dagen van dit jaar. Op Instagram schrijft de gravin dat ze uitkijkt naar het komende jaar.

“De eerste helft van januari is nu al eventvol geweest. Van geweldige ski trip met de leukste groep tot het begin van nieuwe avonturen zoals stage en My Lima Lima” , schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. My Lima Lima is de tweedehands winkel in Den Haag die Eloise binnenkort samen met haar moeder opent. “Ik krijg er zo veel energie van.”

Eloise is blij dat ze haar “passie en liefde voor duurzaamheid” in kan zetten “en zo een beetje verschil” kan maken. De 21-jarige belooft dan ook dat er mooie dingen aan komen. “Ik ben ook dankbaar dat jullie me allemaal in deze avonturen volgen en ik kan niet wachten op alles van 2024!!”