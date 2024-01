Eerste aangekondigde werkbezoek Máxima dit jaar aan Flevoland

Koningin Máxima brengt op 24 januari een werkbezoek aan de provincie Flevoland. De koningin brengt een bezoek aan het stadsdeel Almere Haven in de gemeente Almere. Het bezoek staat in het teken van de bewoners van het stadsdeel, met onder meer aandacht voor uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, kansengelijkheid en eenzaamheid.

Almere Haven is het oudste stadsdeel van Almere en heeft ongeveer 25.000 inwoners. De eerste woningen in Almere Haven zijn opgeleverd in 1976 en een groot aantal van de eerste bewoners woont nog steeds in het stadsdeel, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

Het bezoek van de koningin start in Het Buurtlokaal, waar vrijwilligers activiteiten organiseren en inwoners samenkomen om bij te praten, samen te eten en spelletjes te spelen. De vorstin bezoekt de handwerkclub en gaat met de deelnemers in gesprek over hun leven in Almere Haven. De koningin gaat verder naar scholengemeenschap De Meergronden, de oudste middelbare school van Almere, seniorenorganisatie Senior-Live en buurtcentrum Corrosia.

In 2023 brachten zowel koningin Máxima als haar man koning Willem-Alexander geen werkbezoek aan Flevoland. Het is de enige provincie die het koningspaar in het afgelopen jaar niet bezocht heeft.