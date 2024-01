Eerste bezoek koning in 2024 aangekondigd: Port of Zwolle

De locatie van het eerste werkbezoek van koning Willem-Alexander in 2024 is bekendgemaakt. De koning brengt op 17 januari een bezoek aan het havenbedrijf Port of Zwolle in Meppel, een gezamenlijk havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. Tijdens het bezoek staan thema’s als economische ontwikkeling, circulair ondernemen en bestuurlijke samenwerking centraal.

De dag begint bij Alumax Boats, waar aluminium boten worden ontworpen en gebouwd. De koning krijgt een rondleiding en praat met medewerkers. In de werf in de Meppelse haven worden onder meer watertaxi’s, elektrische rondvaartboten en sloepen gebouwd. Daarna hoort de koning meer over initiatieven in de haven rondom waterstof, circulaire bouw en het hergebruiken van delen van gesloopte gebouwen en vrachtschepen.

Vervolgens bezoekt de koning twee trucks van vrachtwagenbedrijf Scania, waar hij meer hoort over het rijden op waterstof en de rol van Scania bij de Port of Zwolle. Ook zijn er studenten aanwezig die stage lopen bij deze bedrijven.

Crackers van meelwormen

Tot slot vaart de koning met een watertaxi naar het Fieldlab Circulair Ondernemen in Meppel, waar wordt gewerkt aan het ontwikkelen, testen en produceren van nieuwe producten, zoals crackers van meelwormen. Jongeren met een mbo-diploma kunnen hier ervaring opdoen met circulair ondernemen.

Circulair ondernemen en bijvoorbeeld de inzet van waterstof zijn thema’s waar de koning zich geregeld mee bezighoudt. Zo bezocht Willem-Alexander afgelopen oktober in Rotterdam de eerste werkzaamheden voor de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk en sprak hij in maart nog met Slowaakse ondernemers over circulaire economie tijdens een staatsbezoek aan Slowakije.

Ook het eerste bezoek van koningin Máxima van dit jaar is afgelopen dinsdag aangekondigd. De koningin bezoekt op 24 januari het stadsdeel Almere Haven in de gemeente Almere. Dat bezoek staat in het teken van de bewoners van dit stadsdeel, met aandacht voor leefbaarheid, kansengelijkheid en eenzaamheid.