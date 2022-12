Eloise denkt niet dat ze The Roast aan kan

Gravin Eloise zal waarschijnlijk nooit meedoen aan The Roast van Comedy Central. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien denkt niet dat ze op tv harde grappen over anderen kan maken. “Ik zou hier niet goed in zijn denk ik”, zegt ze tegen RTL Boulevard.

Eloise was maandagavond bij de opnames van The Roast of Famke Louise. In het programma krijgen beroemdheden er op komische wijze hard van langs van hun collega’s. Volgens de gravin is de zangeres de ideale kandidaat: “Ik vind Famke Louise echt een goede vrouw om dat mee te doen.”

De registratie van The Roast wordt in januari uitgezonden.