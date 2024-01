Eloise van Oranje kan niet wachten tot ze in buitenland woont

Eloise van Oranje kan niet wachten om in het buitenland te gaan wonen. Dat zegt de 21-jarige influencer in gesprek met LINDA.meiden. De gravin, die volgend jaar een halfjaar stage gaat lopen in New York, vindt het soms nog wennen dat ze op straat herkend wordt.

Zo vindt Eloise het soms ongemakkelijk als iemand lang staart. Dan vraagt ze zich af of iemand haar herkent. “Daar ben ik me continu van bewust en dat gevoel wil ik graag kwijt.”

De gravin vertelt in het interview ook over de band met haar familie. Eloise lijkt vooral op haar moeder, prinses Laurentien, “als het gaat om doorzettingsvermogen en passie hebben voor de dingen die we doen”. Eloise verschilt erg van haar broertje (Claus-Casimir) en zusje (Leonore) qua karakter, vertelt ze. Vroeger konden ze dan ook erg ruzie maken, maar nu is hun band goed.

Verder deelt Eloise haar zorgen over de opwarming van de aarde. De gravin vraagt zich soms af of ze kinderen op deze wereld wil zetten. Eloise is niet aangesloten bij klimaatactiegroep Extinction Rebellion, maar heeft naar eigen zeggen wel veel contact gehad met actrice en klimaatactiviste Carice van Houten. Op dit moment staat haar hoofd er niet naar om zich bij de groep aan te sluiten door de drukte. “Wie weet op een ander moment.”