Extra aandacht voor Amalia in koninklijk jaaroverzicht NOS

Het Oranje Jaaroverzicht van de NOS, waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar rond de koninklijke familie, besteedt dit jaar extra aandacht aan prinses Amalia. Dat maakte de NOS bekend in de aankondiging van de eindejaarsprogrammering.

Voor Amalia was het een bewogen jaar. Zij begon dit jaar aan haar studie, maar kon vanwege bedreigingen niet in Amsterdam gaan wonen en daar deelnemen aan het studentenleven. Ook was ze voor het eerst aanwezig op Prinsjesdag, omdat ze inmiddels 18 jaar is.

In de uitzending is ook aandacht voor de verschillende staatsbezoeken aan Oostenrijk, Zweden en Griekenland en de buitenlandse reizen van koningin Máxima in het kader van haar rol als speciale gezant bij de Verenigde Naties. Verder wordt vooruitgeblikt naar 2023, wanneer koning Willem-Alexander tien jaar op de troon zit en komt de populariteit van het koningshuis aan de orde.

De uitzending wordt gepresenteerd door Malou Petter, die voor de duiding wordt bijgestaan door koningshuisverslaggever Albert Bos.