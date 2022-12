Floor Jansen treedt op in tuin Soestdijk bij Royal Park Live

De eerste namen voor Royal Park Live zijn donderdagochtend bekendgemaakt op NPO Radio 2. Floor Jansen en Beth Hart geven op respectievelijk 6 en 15 juli een concert in de tuin van Paleis Soestdijk in Baarn.

Anneke van Giersbergen zal 6 juli het voorprogramma verzorgen bij het optreden van Floor Jansen, meldt de radiozender. De kaartverkoop voor de zesde editie start maandag om 10.00 uur. Eerder traden onder anderen Snelle, Suzan & Freek, Sting, Racoon en Guus Meeuwis op bij edities van Royal Park Live.

Paleis Soestdijk stamt uit 1674 en is door onder meer koning Willem II bewoond geweest. Tot en met 2004 woonden prinses Juliana en prins Bernhard in het paleis. In 1971 werd Paleis Soestdijk rijksbezit en sinds eind 2017 zijn het paleis en landgoed eigendom van de MeyerBergman Erfgoed Groep.