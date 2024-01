Gerda Havertong en Laurentien bij start Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen gaan weer van start. Verscheidene bekende Nederlanders, onder wie prinses Laurentien, presentator Robert ten Brink en actrice Gerda Havertong, lezen tijdens het Nationale Voorleesontbijt voor op een basisschool, bibliotheek of kinderdagverblijf.

Laurentien is elk jaar van de partij, dit jaar bij Stichting Kinderopvang Diemen. Verder lezen ook actrice Meral Polat, cabaretier Rayen Panday, presentatrice Sofie van den Enk, actrice Maryam Hassouni, podcastmaker Chris Bergström, burgemeester Ahmed Marcouch, burgemeester Jeroen Dijsselbloem, burgemeester Tjarda Struik en demissionair minister Mariëlle Paul door het hele land voor. Polat leest deels in het Turks voor.

De Nationale Voorleesdagen zijn in 2004 gestart om lezen bij kinderen onder de aandacht te brengen. De bekende Nederlanders lezen voor uit het Prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat Help! Een verrassing! van Miriam Bos. De Nationale Voorleesdagen duren tot 3 februari.