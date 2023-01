Grappend en vol vragen hiken Oranjes door nationaal park Aruba

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben dinsdag op Aruba een wandeling gemaakt door Parke Arikok, een nationaal park dat de thuisbasis is voor veel flora en fauna. De sfeer onder de Oranjes was gezellig – er werden flink wat grapjes gemaakt – en ze waren heel geïnteresseerd in de uitleg over de natuur in het nationaal park.

Het koningspaar en Amalia kregen uitleg over mangroves, kunstriffen en de dieren. Máxima legde met haar camera zelfs een klein holenuiltje vast, waarover de koning, de koningin en de prinses uitleg kregen. Op het park worden namelijk kunstmatige nestjes gebouwd waarin de dieren veilig kunnen broeden. Zo zijn er in de afgelopen jaren al honderden uiltjes geboren. Het mannetje zorgt bij de holenuiltjes voor het nestje. “Het kan dus wel”, zei Máxima, waarop ze lachend haar man vastklampte. Die mompelde daarop grinnikend iets over “emancipatie”.

Het koninklijk gezelschap keek na de uitleg uitgebreid naar het gefabriceerde nestje, waarop de koning door een aanwezige journalist werd gewaarschuwd voor een boa die zich daar eventueel onder zou kunnen verstoppen. “Een boa op twee benen?”, reageerde hij grappend, waarop ook zijn vrouw moest lachen. Prinses Amalia keek enigszins schuchter, maar nieuwsgierig, de kant van de journalist op.

Toch was ook prinses Amalia geïnteresseerd in de uitleg over het gebied van 34 vierkante kilometer, dat zo’n 20 procent van heel Aruba beslaat. Waar ze eerst nog een beetje verscholen achter haar ouders stond, kwam ze later toch naar voren om te vragen hoe het kon dat een bepaald vogeltje uitgestorven was. Voor de activiteit hadden ze passende kleding aangetrokken: Máxima een legergroen broekpak, Willem-Alexander in khaki en Amalia een geel los blouseje. Na het stellen van vele vragen, had de koning maar één conclusie, over de duur van hun bezoek: “Het was prachtig. Het is altijd te kort.”