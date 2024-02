Heerlen-Noord verwelkomt koning met bloemen en omhelzing

Koning Willem-Alexander werd woensdagochtend warm ontvangen in Heerlen-Noord. Hij bezoekt het kwetsbare stadsdeel in Zuid-Limburg om te spreken over de aanpak van problemen waar bewoners mee te maken hebben, zoals armoede en criminaliteit.

Tientallen bewoners kwamen woensdagochtend een kijkje nemen bij de aankomst van de koning. Het bezoek was vooraf niet aangekondigd, maar het nieuws was in de stad al snel rondgegaan. De koning kreeg van de lokale bloemist een boeket in de handen gedrukt “voor uw vrouw”, ging op tientallen selfies en kreeg van iemand anders zelfs een omhelzing. “Ik hou niet van de politie, maar ik ben heel blij om u in levenden lijve te zien”, zei de man, die de koning – omringd door agenten – daarop stevig vastpakte.

De groep volgde de koning enige tijd, maar haakte na een tijdje af. In de wijk Aurora, volgens een bewoonster die niet met naam genoemd wil worden “de mindere buurt van Heerlen”, waren vrijwel geen bewoners meer te zien. De wijk is het middelpunt van een groot kunstproject, waarbij de flats vrolijke kleuren hebben gekregen. Volgens de bewoonster zijn de woningen binnen echter “een puinhoop”. Veel van de bewoners zouden zich “niet gehoord” voelen. De bewoonster vond het een goede zaak dat de koning op bezoek kwam, maar hoopte ook dat hij te horen krijgt over de realiteit áchter de deuren van het kunstproject.

Heerlen-Noord behoort tot de twintig focusgebieden uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid van de overheid. In deze gebieden hebben veel inwoners te maken met armoede, veiligheids- en gezondheidsproblemen. In Nederland wonen 1,2 miljoen mensen in de twintig gebieden.