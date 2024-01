‘Het verhaal van Nederland: Oranje Nassau’ filmde bij de koning thuis

Na het grote kijkcijfersucces van het eerste seizoen van Het verhaal van Nederland hebben de makers voor het tweede seizoen ingezoomd op een rode draad door de geschiedenis van ons land: de familie Oranje-Nassau. In acht afleveringen zien we aan de hand van feiten van historici en gedramatiseerde beelden het verhaal van de eerste stadhouders tot aan de Oranjes in de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal wordt verteld door Daan Schuurmans. De serie start op woensdag 31 januari 2024.

Anders kijken naar Amalia

‘Geschiedenis is een opeenstapeling van keuzes en toevalligheden, en die hele geschiedenis, een kroniek van een familie, laten we nu voor het eerst op tv zien. Die lange lijn geeft heel veel inzicht’, aldus eindredacteur Hasan Evrengün. ‘Wat je zult zien, is dat de familie Oranje-Nassau zich echt bewust is van hun dynastiek belang.’ Het verhaal van Nederland: Oranje-Nassau maakt abstracte verhalen visueel met het voor de serie kenmerkende acteerwerk. ‘De historie wordt tastbaar. Het zorgt ervoor dat je nu anders naar bijvoorbeeld prinses Amalia kijkt als je de context van de geschiedenis beter snapt. Waarom is ze op haar achttiende lid geworden van de Raad van State? En waar komen bepaalde privileges vandaan? Dat zal de kijker nu veel beter begrijpen’, zegt Remco van der Kruk van Tuvalu Media.

Aanpassen aan de tijd

Vergeleken met voorgaande generaties komen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters wat minder aan bod. ‘Voor het vertellen van geschiedenis moet het stof eerst wat neergedaald zijn. Daar is het bij de huidige generatie nog te vroeg voor’, legt Evrengün uit. ‘In de laatste afevering kijken we wél naar de situatie van de monarchie nu in relatie tot de vorige generaties.’ In de laatste twee afleveringen komt onder anderen historicus Simone Lamain aan het woord, die ook regelmatig voor Vorsten schrijft. Zij belicht de jaren 30 en 40 van de 20ste eeuw en vertelt hoe Juliana Bernhard ontmoette en welke rol Wilhelmina speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de laatste afevering beschouwt ze de Oranjes door de eeuwen heen en blikt ze vooruit op de toekomst: ‘Wat moeten de Oranjes doen om op de troon te blijven en hoe kunnen ze zich aanpassen aan de veranderende samenleving? Dat is een terugkerend thema door de generaties heen.’

Filmen bij de koning thuis

De serie stapt binnen in een aantal herkenbare koninklijke locaties: Paleis Het Loo, Paleis Soestdijk, Koninklijk Paleis Amsterdam. Maar de kers op de taart is volgens de makers toch wel de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch. ‘Ik had daar mijn zinnen op gezet want het is een prachtige zaal’, zegt Evrengün. ‘We hebben de zaal gebruikt om in aflevering drie in beeld te brengen hoe Amalia van Solms als hoeder van de Oranje-dynastie de goede daden van haar echtgenoot Frederik Hendrik wilde vereeuwigen.’ Het Koninklijk Huis laat niet vaak cameraploegen toe voor een tv-productie, laat staan in het woonpaleis, dus de makers kregen echt een bijzondere kans. Hele scènes met acteurs draaien, zat er vanwege de kostbaarheid van de zaal niet in, maar Daan Schuurmans mocht er zijn teksten opnemen. ‘Het past ook wel bij het standpunt van de koning tegenwoordig, om open te staan voor meer transparantie. Door toestemming te verlenen voor het flmen van deze onafhankelijke productie over zijn voorouders laat hij dat ook zien.’ Onafhankelijk is de productie echt, benadrukt Van der Kruk: ‘Er is geen enkele vorm van invloed geweest vanuit het Koninklijk Huis. Niet vanuit de koning en niet vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze hebben het resultaat ook nog niet gezien. Tijdens het filmen waren ze niet thuis die dag. Ik ben benieuwd of ze het kunnen waarderen.’

Het verhaal van Nederland: Oranje-Nassau is vanaf woensdag 31 januari bij de NTR te zien op NPO1 om 20.30 uur. De serie terugkijken kan ook via NPO Start en hetverhaalvannederland.ntr.nl.