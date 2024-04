Hollandse asperges bij staatsbanket met Spaans koningspaar

Hollandse asperges maken woensdag deel uit van het menu tijdens het staatsbanket ter ere van het bezoek van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. In het Koninklijk Paleis in Amsterdam worden ook lamsfilet, polenta en een taartje van karamel geserveerd. Prinses Amalia, die voor het eerst betrokken is bij een staatsbezoek, zit een stukje van haar ouders af aan tafel.

De gasten krijgen vijf gangen geserveerd: een krabcocktail met Hollandse asperges, tomatenconsommé met basilicumgnocchi, lamsfilet met polenta en geroosterde aubergine, een karameltaartje met chocoladesaus en een mocaccino.

Aan tafel zit de Spaanse koningin Letizia naast koning Willem-Alexander, gevolgd door koning Felipe en koningin Máxima. De prinses van Oranje zit naast José Manuel Albares, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Zij zit een paar plekken van haar ouders af.

Ook prinses Beatrix en prinses Margriet zijn bij het diner aanwezig, evenals demissionaire ministers Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), Rob Jetten (Klimaat en Energie), Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Ook voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart is een van de genodigden. Willem-Alexander en Felipe zullen een toespraak houden aan het begin van het staatsbanket.