In 2022 leefde Nederland met prinses Amalia mee

Toen koning Willem-Alexander en koningin Máxima in oktober bekendmaakten dat prinses Amalia het huis niet meer uit kon door bedreigingen, kwamen vanuit alle hoeken van het land steunbetuigingen los. Criminelen zouden het voorzien hebben op Amalia (19) en minister-president Rutte, waardoor haar onbezorgde studentenleven en wonen op kamers in Amsterdam plots niet meer zo vanzelfsprekend was.

Máxima zei aan het einde van het staatsbezoek aan Zweden dat de bedreigingen rond hun dochter “enorme consequenties” voor haar leven hebben. “Ze is het huis niet uit. Dat betekent dat ze niet in Amsterdam woont, dat zij ook niet echt naar buiten kan. De consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals anderen dat hebben”, aldus een geëmotioneerde koningin. De koning “kan niet omschrijven” wat de bedreigingen aan het adres van zijn dochter met hem doen als vader en vindt de situatie “echt heel zwaar”.

In de politiek werd geschokt gereageerd op de bedreigingen. Onder meer VVD, D66, PVV en GroenLinks noemden de situatie verschrikkelijk, minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid noemde de situatie “vreselijk”, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet weten dat haar “hart huilt” en een aangedane premier Mark Rutte zei de prinses een normaal studentenleven te gunnen. Het koningspaar liet weten dankbaar te zijn voor alle steun, ook vanuit Nederlandse burgers op sociale media.

Dapper

In september begon de prinses aan haar studie Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens de koningin kan de prinses wel naar de universiteit. “Maar dat is het”, aldus Máxima. “Het heeft hele grote consequenties voor haar. Ik vind haar heel dapper.”

Het jaar 2022 was het eerste jaar dat prinses Amalia als 18-jarige en dus troongerechtigde doorbracht, op 7 december werd ze 19 jaar. Zo maakte ze het afgelopen jaar kennis met de drie onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Ook werd aangekondigd dat ze begin volgend jaar met haar ouders naar de Caribische eilanden gaat om kennis te maken met deze eilandengroep. Ook maakte ze haar eerste officiële reis als prinses van Oranje. Met haar ouders was ze aanwezig bij een galadiner ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra.

Ook komend jaar blijft Amalia – op de uitgebreide reis aan het Caribisch deel van het koninkrijk na – redelijk in de luwte. Ze wil wel officiële koninklijke taken verrichten tijdens haar studietijd, maar de focus ligt de komende jaren toch vooral op studeren en haar twee grote passies: muziek maken en rijden op haar paard Mojito.