Inwoners Julianadorp mogen gratis naar Juliana-tentoonstelling

Alle inwoners van Julianadorp mogen gratis naar de tentoonstelling De eeuw van Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Voor de Nieuwe Kerk is het reden genoeg dat het dorp naar Juliana is vernoemd om alle inwoners uit te nodigen.

De eeuw van Juliana – een koningin en haar idealen, zoals de tentoonstelling heet, bevat meer dan vierhonderd voorwerpen, foto’s en video’s die het leven van Juliana (1909-2004) symboliseren. De expositie is opgezet omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Juliana werd ingehuldigd als koningin van Nederland. De tentoonstelling werd door haar dochter prinses Beatrix geopend.

Inwoners van Julianadorp, en Julianadorp aan Zee, kunnen van zaterdag 14 tot zondag 5 februari gratis naar binnen. Julianadorp telt ruim 15.000 inwoners.