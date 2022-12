Jan Slagter leidt tv-kijker rond op Paleis Het Loo

Jan Slagter neemt de televisiekijker in een Omroep MAX-special mee naar het vernieuwde Paleis Het Loo, maakte de omroep maandag bekend. In MAX op Paleis Het Loo, dat op 6 januari op NPO 2 wordt uitgezonden, biedt conservator Johan de Haan een kijkje achter de schermen in het paleis, dat in april na een verbouwing van vier jaar de deuren heropende.

Slagter wordt door De Haan rondgeleid door het paleis en de omliggende tuinen. Ook gaan de twee langs bij Kasteel Het Oude Loo, waar momenteel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. In de uitzending ziet de kijker onder meer de zitkamer uit 1952 van prins Bernhard, die in oude staat is teruggebracht. Ook beklimt Slagter de staatsietrap, die voorheen niet door het publiek belopen mocht worden, en komt hij meer te weten over een muurschildering van 450 vierkante meter.

Met de renovatie van het zeventiende-eeuwse paleis in Apeldoorn is geprobeerd de verschillende delen weer in oude staat te herstellen, zoals de gordijnen, vloeren en vitrages. De ondergrondse uitbreiding onder het voorplein wordt in 2023 afgerond. Jan neemt de kijker wel alvast mee de bouwplaats op om te zien hoe het er nu voor staat.

Willem III en zijn vrouw Mary Stuart kochten het paleis in 1684 en lieten er later twee vleugels aan bouwen. Wilhelmina was tot haar dood in 1962 de laatste koninklijke bewoonster van het paleis, maar prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben nog enkele jaren in een zijvleugel gewoond. In 1984 werd Paleis Het Loo een museum.