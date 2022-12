Kerst Muziekgala trekt 878.000 kijkers

Het jaarlijkse Kerst Muziekgala heeft maandagavond zo’n 878.000 kijkers weten te trekken, meldt Stichting KijkOnderzoek. De registratie van het muzikale evenement trok ongeveer evenveel kijkers als vorig jaar, toen er 883.000 mensen naar keken.

Tijdens het gala speelden jonge muzikale talenten kerstliedjes samen met bekende artiesten. Zo waren er optredens met OG3NE, Edsilia Rombley, Karsu en Kriss Kross Amsterdam. De opnames van het Kerst Muziekgala waren op donderdag 15 december in de RAI in Amsterdam.

Koningin Máxima was aanwezig in haar rol als erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas. De organisatie zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. In de uitzending zei de koningin dat zij in het komende jaar nog meer wil doen om kinderen met muziek in aanraking te laten komen.