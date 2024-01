Knuffels voor Laurentien na voorleessessie op kinderopvang

Prinses Laurentien heeft woensdagochtend in het kader van Het Nationale Voorleesontbijt op een kinderopvang in Diemen voorgelezen. Een dankbare taak want een deel van de aanwezige kinderen trakteerden haar na afloop op een dikke knuffel.

De echtgenote van prins Constantijn las de kinderen voor uit Help! Een verrassing! van Miriam Bos, dat eerder werd uitgeroepen tot het Prentenboek van het Jaar. Het verhaal gaat over een eekhoorntje genaamd Suus die graag spannende en wilde dingen doet. Zij is bevriend met de vos August en wil hem verrassen. Hij houdt echter niet van verrassingen en wil het liefst rust.

Laurentien is al vele jaren betrokken bij Het Nationale Voorleesontbijt. De actie is jaarlijks het startsein van De Nationale Voorleesdagen, waarmee ouders en verzorgers worden aangemoedigd om kinderen vaker voor te lezen. Andere bekende voorlezers zijn dit jaar onder anderen presentator Robert ten Brink, presentatrice Sofie van den Enk en cabaretier Rayen Panday.

Het onderwerp lezen is belangrijk voor Laurentien. Zij is oprichter en erevoorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, en zet zich al jaren in voor het terugdringen van laaggeletterdheid in Nederland.