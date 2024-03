Koning aangekomen in Amsterdam voor opening Holocaustmuseum

Koning Willem-Alexander is aangekomen in de Portugese Synagoge in Amsterdam voor de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. De koning werd welkom geheten door burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Voordat de koning de synagoge ingaat, wordt hij in de regentenkamer ontvangen door minister-president Mark Rutte. In de zogenaamde Ma’amad is onder anderen ook de Israëlische president Isaac Herzog aanwezig.

Tijdens de opening geeft de koning een toespraak. Daarna gaat hij naar het museum voor een rondleiding.