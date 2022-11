Koning: band met Italië hechter door recente gebeurtenissen

De Nederlandse band met Italië is door recente gebeurtenissen zoals de coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne alleen maar sterker geworden. Dat zei koning Willem-Alexander tijdens zijn speech voorafgaand aan het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella.

De koning keek aan het begin van zijn rede in het Koninklijk Paleis in Amsterdam terug op het staatsbezoek dat hij en koningin Máxima vijf jaar geleden brachten aan Italië. Dat was volgens hem “onvergetelijk”. “Het lijkt zo kort geleden. Maar wat is er sindsdien veel gebeurd.”

“Uw land werd bijzonder zwaar getroffen door de Covid-pandemie, die zoveel verdriet en zorgen heeft gebracht in miljoenen families wereldwijd. De Russische agressie in Oekraïne heeft een grote impact op ons hele continent. En uw land werd deze zomer ook nog geplaagd door de ernstigste droogte sinds mensenheugenis.” Gelukkig waren er volgens de koning ook veel “mooie momenten om samen te vieren”. “Zoals de Italiaanse overwinning op het songfestival vorig jaar, hier in Rotterdam”, zei Willem-Alexander tot vermaak van de aanwezigen.

Kwetsbaarheden

“Terugkijkend op de afgelopen periode kan ik zeggen dat de gebeurtenissen onze landen alleen maar hechter aaneengeklonken hebben. We zijn ‘cari alleati’ – dierbare bondgenoten. We staan elkaar bij in moeilijke tijden. We laten elkaar als lidstaten van de Europese Unie niet los, wat er ook gebeurt”, vervolgde de koning. “Onze ware kracht komt naar boven als we op de proef worden gesteld. Als vrije, samenwerkende Europese naties vormen we een sterk front tegen het brute geweld van Rusland. En samen beschermen we de Europese burgers tegen de ergste gevolgen van tegenslagen en crises.”

In de afgelopen vijf jaar heeft Europa “stevige lessen” geleerd, zei de koning ook. “We hebben geleerd dat we zwaar geraakt kunnen worden door gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer, maar dat we samen beschikken over een verbazingwekkende kracht. We hebben geleerd wat onze kwetsbaarheden zijn. Maar als we elkaar vasthouden, zijn we onoverwinnelijk, ook midden in de felste storm. We geloven in dezelfde waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en recht. Het is onze gezamenlijke opdracht om deze waarden te allen tijde hoog te houden.”

Chocoladetaartje

Bij het staatsbanket waren naast het koningspaar ook prinses Beatrix en prinses Margriet aanwezig. Ook schoven talloze hoogwaardigheidsbekleders aan. Op het menu stond onder meer gevulde kwartel met champignons en een chocoladetaartje toe.