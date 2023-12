Koning bezocht in 2023 veel vaker de stad dan de regio

Koning Willem-Alexander heeft het afgelopen jaar meerdere malen het belang van de regio benadrukt, maar kwam er in 2023 een stuk minder dan in de stedelijke gebieden. Dat blijkt uit een onderzoek van het ANP. Bijna de helft van alle bezoeken was afgelopen jaar in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen of Eindhoven. Van de kleine landelijke gebieden bezocht Willem-Alexander alleen de Waddeneilanden en de gemeenten Midden-Drenthe en West Betuwe in Gelderland.

Tussen de grote steden en de kleine landelijke gebieden zit nog een groep middelgrote gemeenten met daarin bijvoorbeeld Deventer, Den Bosch, Assen of Venlo. Het ANP telde alle publieke bezoeken die Willem-Alexander het afgelopen jaar buiten de paleisdeuren aflegde. Al deze bezoeken worden bekendgemaakt op de website van het Koninklijk Huis.

Juist dit jaar benadrukte de koning vaak hoe belangrijk hij het platteland vindt. Ook zei hij in zijn kersttoespraak van vorig jaar dat het “hoog tijd” was om “de verbinding te versterken” tussen de stad en het platteland. “Zonder platteland was er geen stad geweest, dat mogen Randstedelingen zich best wat vaker realiseren”, zei hij tijdens een bezoek aan een boerenbedrijf in november. Tijdens het streekbezoek aan de Gelderse Vallei zei hij dat steden überhaupt alleen mogelijk waren doordat boeren meer gingen produceren. “Dat moeten we nooit vergeten.”

Rijksvoorlichtingsdienst

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat desgevraagd weten dat er zoveel mogelijk wordt “gekeken naar spreiding en balans, niet alleen op korte maar ook op de langere termijn”. Formele activiteiten, zoals audiënties, zijn vrijwel altijd in Den Haag en Amsterdam. Door de reistijd is het volgens de RVD “niet altijd haalbaar om dit te combineren met een bezoek in de regio”.

Daarnaast zijn er “meerdere soorten bezoeken, met elk hun eigen impact en karakter, waardoor een optelsom van bezoeken niet per se gelijkstaat aan de aandacht en het bereik”, aldus de RVD. “Niet alle provincies zijn daarnaast met elkaar te vergelijken. Er is een grote variatie in inwoneraantallen en daarmee samenhangend ook in maatschappelijke, culturele en economische activiteiten.”

Voor dit onderzoek zijn alle openbare bezoeken van koning Willem-Alexander in 2023 geteld. Ieder bezoek is in principe één dag, en is daarmee als één bezoek genoteerd. Ook als de koning op een dag meerdere plekken heeft aangedaan, zoals bij streekbezoeken, telt dit als één bezoek. Evenementen die jaarlijks op dezelfde plek zijn, zoals Prinsjesdag of terugkerende bijeenkomsten op de paleizen, zijn niet meegenomen in deze telling.