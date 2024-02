Koning bezoekt boerderij met aardbevingsschade in Groningen

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een woonboerderij in Scheemda bezocht om te praten over aardbevingsschade. Samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) sprak de koning met de bewoners over het herstel en de versterking van de boerderij.

De boerderij heeft schade opgelopen als gevolg van aardgaswinning. In het gesprek lag de focus met name op de nieuwe schaderegeling Duurzaam Herstel van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Deze regeling is bedoeld om onderliggende gebreken aan woningen te verhelpen om de kans op het terugkeren of verergeren van schade door bevingen te verkleinen.

Het tweede deel van het bezoek vond plaats in De Graanrepubliek, een coöperatie van lokale boeren en ondernemers in Bad Nieuweschans. De boeren werken daar samen aan het duurzaam gebruik van de kleigrond uit Groningen en willen het bewustzijn over duurzaam omgaan met voedsel vergroten.