Koning bezoekt nagemaakt plaats delict bij Forensisch Instituut

Koning Willem-Alexander is zijn bezoek aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag begonnen bij een nagemaakt plaats delict. De vorst wordt aan de hand van een fictieve moordzaak meegenomen langs de verschillende afdelingen die daarbij komen kijken.

In de hal van het NFI is een kleine huiskamer nagebouwd waar een man is doodgeschoten. Op de muur zitten bloedspetters, er zijn een glas en een vaas omgevallen en op de grond ligt een vuurwapen. Sporenonderzoekers vertelden de koning onder meer over het DNA-onderzoek dat ter plaatse wordt uitgevoerd in zulke zaken. Willem-Alexander vroeg onder meer hoelang dat onderzoek normaal gesproken duurt, maar volgens de onderzoekers is dat lastig in te schatten.

De koning werd daarna meegenomen naar de Front Desk, de plek op het NFI waar nieuwe zaken binnenkomen. Willem-Alexander vroeg daar onder meer of dit schietincident “een spoedzaak” zou zijn. Hij kreeg te horen dat dit inderdaad het geval is.