Koning Willem-Alexander is door demonstranten met boegeroep ontvangen bij zijn aankomst bij het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Hij is daar voor de officiële opening van het museum.

Ook roepen de demonstranten verschillende leuzen, zoals “Free Palestine” en “Israël terrorist”, hoort een verslaggever van het ANP.

Uit een pand vlak naast het museum hangen twee spandoeken waarop ‘Stop de genocide’ en ‘Never again is now’ staat.