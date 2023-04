Koning eert tijdens lunch gasten die zich inzetten voor een ander

Koning Willem-Alexander heeft woensdag tijdens de lunch ter gelegenheid van zijn tienjarig koningschap een eerbetoon gegeven aan zijn gasten. Onder de genodigden waren honderd mensen die volgens anderen een tien verdienen en daarom met de koning mochten lunchen op Paleis Huis ten Bosch.

“U ziet mensen om u heen die in de knel zitten en die wat extra zorg nodig hebben. Of u ziet een probleem dat maar steeds blijft liggen. En dan denkt u niet: laat anderen dat maar oplossen. Dan gaat u erop af en dan gaat u aan de slag”, zei de koning onder meer in zijn toespraak tijdens de lunch in de Oranjezaal van het paleis.

De gasten, in de leeftijd van 22 tot en met 86 jaar, helpen onder meer gezinnen in nood, organiseren evenementen in hun woonplaats of geven daklozen een thuis. “Zelf vindt u het waarschijnlijk niks bijzonders om uw steentje bij te dragen. Maar voor de mensen in uw omgeving bent u wél bijzonder. Voor hen bent u een anker, een helper in nood of een lichtend voorbeeld”, vond de koning.

Krachtbron

Tijdens zijn toespraak dacht Willem-Alexander ook terug aan dingen die de afgelopen tien jaar tijdens zijn koningschap voorbij zijn gekomen, zoals de MH17-ramp en de coronapandemie. Stilstaan bij al dat negatieve wil de koning echter niet.

“Er is ook zoveel moois. Ik vind het jammer dat we onze belangrijkste krachtbron soms over het hoofd zien, terwijl we er met onze neus bovenop staan. Die krachtbron bent u”, aldus de koning, die besloot te proosten op zijn gasten. “En met u al die mensen die zich inzetten voor anderen. Heel gewoon. Omdat u vindt dat het moet. En omdat u het gewoon doet. Daarom wil ik ter gelegenheid van mijn tienjarig koningschap het glas heffen met u en op u. Dank u wel voor alles.”