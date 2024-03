Koning en koningin feliciteren Nederlandse atletiekploeg

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Nederlandse atletiekploeg zondag gefeliciteerd met de behaalde medailles op het WK indoor in Glasgow.

“Wat een weergaloze overwinning van Femke Bol op de 400 meter tijdens het WK indoor Atletiek in Glasgow”, laat het koppel weten op Facebook. “Na een sterke halve finale en een ijzersterke finale behaalde zij een glansrijk wereldrecord. Ook de dames estafette liepen in een geweldige finale van start tot finish op kop naar een wereldtitel. Met óók nog twee keer brons en een zilveren medaille voor Nederland feliciteren we alle winnaars op het WK Atletiek!”

Femke Bol en Lieke Klaver loodsten de Nederlandse estafetteploeg op de 4×400 meter naar de wereldtitel indoor. Het is de eerste keer in de historie van de Nederlandse atletiek dat een estafetteteam goud wint op een WK indoor. Voor Bol was het haar tweede gouden plak op het toernooi in de Schotse hoofdstad. Ze won zaterdagavond het goud op de 400 meter. Klaver won in die finale het zilver en bemachtigde dus ook haar tweede WK-plak.