Koning en minister Adema naar haven en visafslag in Stellendam

Koning Willem-Alexander en minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben donderdag een bezoek gebracht aan de binnenhaven en de visafslag van het Zuid-Hollandse Stellendam. Het werkbezoek stond in het teken van de toekomst van de visserij. De sector staat de laatste jaren onder druk, onder meer door de brexit, sterk stijgende brandstofprijzen en de toename van windparken. Ook wordt van de sector gevraagd om te verduurzamen.

De koning en de minister begonnen hun bezoek in de stuurhut van een klassieke kotter. Met een aantal vissers spraken ze over de kansen en onzekerheden van het beroep en hoe de visserij zich voorbereidt op de toekomst. Daarna kregen ze ook een rondleiding op een nieuw, duurzaam schip dat is gemaakt voor het vissen op scheermessen. Met behulp van de opwaartse kracht van luchtbelletjes worden de schelpen omhoog gehaald en wordt tegelijkertijd energie bespaard.

Na het bezoek aan de haven stond een rondleiding bij het Visserij-innovatiecentrum op het programma. Hier wordt onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om op een duurzamere manier vis-, schaal- en schelpdieren te vangen. Nadat betrokkenen hun ideeën voor innovaties voor de visserijsector hadden gedeeld, spraken Willem-Alexander en minister Adema nog met docenten en leerlingen van de visserijschool.

Bij de visafslag van Stellendam werd de middag met een rondetafelgesprek afgesloten. Ook hierbij ging het over de toekomst van de visserijsector. Zo gingen de koning en de minister met onder meer wetenschappers en jonge vissers in gesprek over de transitie naar een toekomstbestendige, duurzame en economisch rendabele vloot en hoorden ze over de impact van de sterk gestegen bedrijfskosten en over de afname van gebieden in de Waddenzee en Noordzee waar gevist mag worden.