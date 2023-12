Koning: harde afrekencultuur maakt onze leefwereld onherbergzaam

Koning Willem-Alexander vindt dat “een harde afrekencultuur onze leefwereld onherbergzaam” maakt. Dat zei de koning maandag tijdens zijn kersttoespraak. “Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten de orde. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap”, aldus de koning vanuit Paleis Huis ten Bosch. “Als we onze energie nu eens zouden besteden aan het samen vinden van oplossingen, dan komen we veel verder.

“Als de grote wereldproblemen onze krachten te boven gaan, kunnen we in ieder geval wél zorgen dat we in eigen land vreedzaam samenleven en tegenstellingen overbruggen”, zei de koning ook. Daarmee doelde hij onder meer op de situatie in Israël en Gaza, maar ook in Oekraïne.

De koning zei ervan overtuigd te zijn dat “tegenstellingen overbruggen onze kracht” is. “Dat betekent: de moed opbrengen om je open te stellen voor tegengeluiden en te luisteren. De moed ook om terughoudend te zijn in het doorduwen van het eigen gelijk en in plaats daarvan een ander ruimte te gunnen.”

Willem-Alexander sprak de hoop uit dat dit kerstfeest een moment kan zijn “om een nieuwe start te maken. Niet elkaar voortdurend streng de maat nemen als mensen. Maar de menselijke maat omarmen, met begrip voor persoonlijke twijfels, zorgen en tekortkomingen. Er is geen tweede Nederland. Wij vormen dit land samen. En het is nog steeds een van de allerbeste plekken op de wereld.”

De koning blikte ook terug op de tien jaar waarin hij koning van Nederland is. De constante factor in die periode noemt hij “mensen die zich vanuit hun persoonlijke idealen of levensovertuiging inzetten om tegenstellingen te overbruggen en iets positiefs bij te dragen aan de samenleving. Zij maken de toekomst bewoonbaar.”

“Doe méé”, riep de koning op in zijn toespraak. “Dan is er alle reden om de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet te zien.”

De kersttoespraak van de koning werd eerder opgenomen in Paleis Huis ten Bosch. De rede is traditiegetrouw door de koning zelf geschreven. In eerdere jaren had hij het onder meer over de coronacrisis, de oorlog in Syrië, de stijgende energiekosten en de rol van Nederland in het slavernijverleden.