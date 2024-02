Koning hoort in kwetsbaar Heerlen-Noord over aanpak armoede

Koning Willem-Alexander is woensdagochtend in Heerlen-Noord aangekomen om met bewoners en ondernemers te praten over het wonen in dit kwetsbare stadsdeel. Heerlen-Noord behoort tot de twintig focusgebieden uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid van de overheid. In deze gebieden hebben veel inwoners te maken met armoede, veiligheids- en gezondheidsproblemen.

De problemen in Heerlen ontstonden in 1974, toen de laatste mijn sloot. De stad was de grootste gemeente in de Oostelijke Mijnstreek. Veel mensen verloren hun baan en de economie zakte in. Het Nationaal Programma moet deze hardnekkige problemen aanpakken. Ook Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Arnhem Oost, Den Haag Zuidwest, Eindhoven Woensel-Zuid, Utrecht Overvecht en Lelystad Oost behoren tot die twintig gebieden.

Tijdens zijn bezoek wandelt Willem-Alexander door de buurten van Heerlen-Noord. Hij spreekt onder meer met de politiechef over veiligheidsproblemen en -uitdagingen, neemt een kijkje bij opgeknapte woningen en wandelt een stukje op de Sittarderweg. Deze straat, vroeger zeer belangrijk omdat ze Heerlen via zes mijnzetels met Sittard verbond, kent nu veel panden in slechte staat en er is sprake van criminaliteit. Ook spreekt de koning met jonge en oudere bewoners en gaat hij langs een basisschool.

Heerlen-Noord bestaat uit veertien buurten met in totaal 56.000 inwoners, meer dan twee derde van het totale inwoneraantal van Heerlen. De komende 25 jaar werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan het verbeteren van Heerlen-Noord. In Nederland wonen in totaal 1,2 miljoen mensen in de twintig kwetsbare wijken.