Koning leert bij over sporenonderzoek in moordzaken

Koning Willem-Alexander heeft bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag geleerd over de diverse sporenonderzoeken die worden gedaan bij moordzaken. De vorst bezocht een nagebouwde plaats delict, de plek waar zaken binnenkomen, de sectiekamer, de locaties voor DNA-onderzoek en digitaal onderzoek en de afdeling Chemische en Fysische Sporen.

In de sectiekamer hoorde Willem-Alexander over het forensisch onderzoek aan het lichaam. De fictieve moord was een schietincident, maar op de ‘plaats delict’ was ook wijn gevonden. In het echt zouden nu de verwondingen worden onderzocht en toxicologisch onderzoek worden uitgevoerd, legden de onderzoekers uit.

De koning informeerde of de onderzoekers hun werk fulltime doen, aangezien hij iemand kent die het, omdat het heftig werk is, combineert met zijn werk als internist. Een van hen antwoordde dat ze het voltijds doet, omdat ze graag “het verhaal van de overledene wil vertellen, omdat die dat niet meer kan”.

DNA

Willem-Alexander bezocht vervolgens de plek waar het DNA op het materiaal van de plaats delict, zoals kleding en een kogel, wordt onderzocht. Een onderzoekster legde uit dat alles wordt nagelopen, wat “wel een hele middag” kan duren, antwoordde ze op een vraag van de koning

Na een uitleg over het digitale onderzoek dat bijvoorbeeld bij telefoons wordt gedaan, eindigde het werkbezoek bij de afdeling Chemische en Fysische Sporen. Hier wordt onderzoek gedaan naar wapens, kogels en patronen die zijn gevonden. De koning mocht ook een vuurwapen vasthouden, maar dat was niet geladen, werd hem verzekerd. “Nee, dat snap ik”, reageerde hij lachend.