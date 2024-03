Koning leert in Rotterdam over innovaties Defensie

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan MINDbase van het Commando Materieel en IT. MINDbase is een innovatiehub waar ideeën en producten voor Defensie ontwikkeld worden. Bij het bezoek kreeg de koning onder meer uitleg over een virtual reality-bril waarmee een voertuig op afstand bestuurd kan worden.

Willem-Alexander en staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie kregen daarnaast te horen over het gebruik van data science en kunstmatige intelligentie (AI) in een conflict. De mannen werden meegenomen in verschillende scenario’s van toekomstige oorlogsvoering. Zo ging een casus over een aanval op een stad.

Bij het bezoek maakte Willem-Alexander ook kennis met robothond Spot. De hond kan op moeilijk toegankelijke plekken complexe taken uitvoeren. Zo kan de robothond traplopen en met een speciale arm deuren openen. Het bezoek werd afgesloten met een presentatie over de zogeheten High Energy Laser, een veelbelovende technologie voor de bestrijding van drones.