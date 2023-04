Koning leert over fotonica tijdens bezoek in Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een bezoek gebracht aan de High Tech Campus in Eindhoven. Hij ging hier langs bij het Holst Centre en PhotonDelta, deelde de Rijksvoorlichtingsdienst. De bezoeken stonden in het teken van het wetenschappelijk onderzoek naar fotonica en de toepassing ervan.

Fotonica houdt zich bezig met de wisselwerking tussen licht (oftewel fotonen) en materie. Door het gebruik ervan kunnen data met de snelheid van het licht worden verstuurd, waarmee het energieverbruik afneemt en de efficiëntie juist toeneemt. Met fotonische chips kunnen bijvoorbeeld kleinere, snellere en energiezuinige apparaten worden ontwikkeld die kunnen bijdragen aan een groene toekomst.

In het Holst Centre ontwikkelen onderzoekers van imec en TNO nieuwe technologie voor fotonische chips en kijken zij naar hoe bedrijven prototypen kunnen inzetten in hun productieproces. De koning kreeg hier een rondleiding en woonde demonstraties van de toepassing van fotonica in verschillende sectoren bij. Bij PhotonDelta ging Willem-Alexander in gesprek met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bedrijven die fotonische chips gebruiken bij de ontwikkeling van hun producten.