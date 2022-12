Koning niet naar Qatar voor wedstrijd Oranje – VS

Koning Willem-Alexander reist niet naar Qatar voor de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en de Verenigde Staten van zaterdag. Dat liet minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken vrijdag voor het begin van de ministerraad weten.

“Als we de finale halen zullen we met een serieuze afvaardiging komen”, aldus de bewindsman. Verder wordt het per wedstrijd bekeken. Bij de derde groepswedstrijd van het Nederlands voetbalteam tegen Qatar eerder deze week was minister Conny Helder (Sport) aanwezig in het stadion.

Begin november liet de koning na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland weten geen uitsluitsel te willen geven over zijn eventuele aanwezigheid. “Dit lijkt mij niet de plek om daar nu uitvoerig op in te gaan. Ik denk dat ik het houd bij de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer”, zei hij. De koning stelde wel “op basis van persoonlijke gevoelens” een afweging te maken. Wat dat betekent, wilde hij niet delen. Het besluit om een afvaardiging te sturen is omstreden, omdat er veel kritiek is op de mensenrechtensituatie in Qatar.