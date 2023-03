Koning opent woensdag VN-Waterconferentie met toespraak

Koning Willem-Alexander opent woensdag met een toespraak de VN-conferentie over water. Daarna zal hij spreken met secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres en enkele sessies bijwonen. Nederland is samen met Tadzjikistan medeorganisator van de conferentie.

De koning kwam dinsdag al aan in de stad en kreeg daar onder meer een rondleiding bij een stormwering in aanbouw. In 2012 werd New York geraakt door orkaan Sandy, waardoor veel straten onder water stonden en mensen soms gevangen zaten in hun huis. De stad werkt nu aan een waterwering om dit te voorkomen. In 2026 moet het project klaar zijn.

Ook opende de koning dinsdag een ’tunnel’, met daarin de expositie ‘Source to Sea’, ofwel ‘van bron naar de zee’. De tunnel, in feite een tent van zo’n vijftien meter lang, symboliseerde water als verbinder: Tadzjikistan is met haar gletsjers een bron voor verschillende rivieren, en Nederland kenmerkt zich door haar gevecht met de zee. De Australische zakenvrouw Mina Guli, die 200 marathons heeft gerend om aandacht te vragen voor schoon water, overhandigde de koning en de Tadzjiekse president Emomalii Rachmon een vlag.

De conferentie duurt tot en met vrijdag. Dan wordt een “actieagenda” gepresenteerd, met daarin punten die worden meegenomen naar de volgende klimaattop. De verdeling van schaars water, het beschermen tegen extreem weer en het garanderen van schoon drinkwater zullen onder meer deel uitmaken van de agenda.

In totaal doen ongeveer 6600 deelnemers mee aan de conferentie en zijn 193 landen vertegenwoordigd. Vanuit Nederland zijn niet alleen de koning, maar ook ministers Mark Harbers (Infrastructuur) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig.