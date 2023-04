Koning: sporters niet belasten met politieke statements

Sporters moeten volgens koning Willem-Alexander niet “belast” worden met politieke statements tijdens een groot sportevenement, zoals bijvoorbeeld tijdens het WK Voetbal in Qatar afgelopen najaar. Tijdens het voetbaltoernooi was er veel te doen rondom de One Love-band, die niet gedragen mocht worden. Die band staat symbool voor verbinding en tegen racisme en discriminatie. Door de organisatie in Qatar werd deze band verboden.

“Daar moet je de sporters niet mee belasten”, zegt de koning in de podcastserie Door de ogen van de Koning, die is opgenomen ter ere van zijn tienjarig koningschap dit jaar. Een sporter moet volgens Willem-Alexander wel een statement kunnen maken als diegene dat “uit zichzelf doet”. “Dan moet het kunnen.”

“Een sporter is een sporter”, zegt Willem-Alexander verder. “Hun hele leven zetten ze alles opzij om op topniveau te kunnen presteren. Het ligt niet aan de voetballers dat er in 2010 gekozen is om een WK in Qatar te houden. Zij zijn sporters, ze hebben zich gekwalificeerd voor het WK. Zij kunnen er niks aan doen waar het WK is en zij moeten zich concentreren op de sport. Sport en politiek moet je op dat niveau uit elkaar houden.”